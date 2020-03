Dua Lipa i nowa płyta "Future Nostalgia": Zobacz teledysk "Break My Heart"

Do sieci trafił kolorowy teledysk "Break My Heart", który promuje właśnie wydaną płytę "Future Nostalgia". Wokalistka Dua Lipa podjęła decyzję o przyspieszeniu premiery albumu po ataku hakerskim i wycieku materiału do internetu.

Dua Lipa świętuje premierę płyty "Future Nostalgia" /Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio /Getty Images

"Break My Heart" to trzeci singel - po piosenkach "Don't Start Me Now" i "Physical" - wybrany do promocji płyty "Future Nostalgia".

Reklama

W tym utworze Dua Lipa wykorzystała sample z przeboju z lat 80. "Need You Tonight" australijskiej grupy INXS. W ten sposób autorzy tej kompozycji Michael Hutchence i Andrew Farriss zostali dodani jako współtwórcy "Break My Heart".

W nagraniach singla udział wzięli także m.in. Andrew Watt (produkcja, gitara, klawisze, programowanie) i Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers.

Pop-artowe wideo "Break My Heart" przypomina podróż rollercoasterem przez trudy związków. 24-letnia wokalistka od połowy 2019 r. spotyka się z młodszym o cztery lata Anwarem Hadidem.



Clip Dua Lipa Break My Heart

Przypomnijmy, że premiera albumu "Future Nostalgia" została przyspieszona o tydzień - z 3 kwietnia na 27 marca. Wszystko przez atak hakerski, po którym materiał został udostępniony w sieci.

O całym zamieszaniu wokół albumu Dua Lipa opowiedziała podczas transmisji na żywo na Instagramie. Gwiazda nie potrafiła powstrzymać łez, przyznała też, że jest załamana takim obrotem spraw.

Clip Dua Lipa Don't Start Now

"Chciałam z wami porozmawiać z wami o moim nowym albumie i zawsze, gdy o nim mówię, wzruszam się i zbiera mi się na płacz. W ostatnich tygodniach wiele się dzieje i jest na świecie sporo niepewności" - komentowała Dua Lipa.



Wideo Dua Lipa Instagram Live | March 23, 2020

Wokalistka przyznała, że myślała o przełożeniu płyty na późniejszy termin, gdyż zastanawiała się, czy wydawanie muzyki w czasie pandemii, gdy umierają ludzie, jest tym, co powinna zrobić.

"Nie chciałam tego" - mówiła ze łzami w oczach, tłumacząc, że to hakerzy pośrednio podjęli decyzję za nią.

Wideo Dua Lipa: Dużo pracuję, żeby wypuścić coś nowego przed końcem roku (Associated Press/x-news)

"Mam nadzieję, że [płyta] da wam trochę szczęścia. Sprawi, że się uśmiechniecie i będzie tańczyć. I sprawi, że będziecie czuć dumę" - dodała.



Dua Lipa podczas finału Ligi Mistrzów (26 maja) 1 / 8 26 maja w Kijowie odbył się finał Ligi Mistrzów w tym zagrali piłkarze Realu Madryt i Liverpoolu. Mecz zakończył się zwycięstwem Królewskim 3-1. Krótko przed spotkaniem na stadionie wystąpiła Dua Lipa. Źródło: Getty Images udostępnij

"Na tej płycie chciałam wyjść ze swojej strefy komfortu. Moim celem było stworzenie piosenek, które równałyby się z moimi ulubionymi popowymi klasykami, a zarazem brzmiały świeżo i były w moim stylu. Inspirowały mnie dokonania Gwen Stefani, Madonny, Moloko, Blondie czy Outkast" - mówiła Lipa już wcześniej o albumie "Future Nostalgia".

26 kwietnia w Madrycie wystartować miała trasa koncertowa gwiazdy, jednak z powodu pandemii, plany występów zostały zawieszone.