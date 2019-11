Dua Lipa "Don't Start Now": Nowe otwarcie gwiazdy. Zobacz klip!

Dua Lipa weszła dziś w nową erę, wydając singel "Don't Start Now". Do numeru powstał również taneczny teledysk.

Dua Lipa promuje "Don't Start Now" /Warner Music /materiały prasowe

"Zdecydowałam wydać tę piosenkę, aby zamknąć pewien rozdział mojego życia i rozpocząć kolejny. Wchodzę w nową erę z nowym brzmieniem! Chodzi o to, aby iść przed siebie i nie pozwolić nikomu tego zepsuć. Wyboru piosenki dokonałam z genialną ekipą, z którą tworzyłam 'New Rules', co jeszcze mocniej utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to dobra decyzja" - opowiada Dua Lipa.



Dua Lipa promuje teledysk "Don't Start Now" 1 / 6 Dua Lipa promuje "Don't Start Now" Źródło: materiały prasowe Autor: Warner Music udostępnij

Reklama

Do singla powstał teledysk, który wyreżyserował Nabil, który wcześniej współpracował z takimi artystami jak Kanye West, The Weeknd, James Blake i Bon Iver.

Debiutancki album artystki wydany w 2015 roku sprzedał się w 4 milionach egzemplarzy na całym świecie i jest najpopularniejszym albumem w historii Spotify wydanym przez kobietę. Co warte podkreślenia, Dua jest najmłodszą artystką, która osiągnęła miliard wyświetleń na YouTube. Zdobyła też 3 Brit Awards i 2 Grammy.



Zobacz klip "Don't Start Now":

Clip Dua Lipa Don't Start Now

Dua Lipa na premierze filmu "Alita: Battle Angel" 1 / 11 Dua Lipa na premierze filmu "Alita: Battle Angel" w Londynie Źródło: Getty Images Autor: SOPA Images udostępnij