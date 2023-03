Drugi album studyjny Masego już dostępny. "Musiałem ruszyć naprzód"

Masego debiutował w 2018 roku albumem "Lady Lady" z przebojem "Tadow". Utwór pokrył się platyną w USA, diamentem w Brazylii oraz złotem w Meksyku. Wersja deluxe EP-ki "Studying Abroad: Extended Stay" zdobyła nominację do nagrody Grammy i zawiera złoty hit "Mystery Lady" z Donem Toliverem.



Artysta promował ostatnią EP-kę podczas trasy po Europie. W pierwszej połowie grudnia dwukrotnie wystąpił w Polsce: w Warszawie oraz Poznaniu. 12 marca rozpocznie kolejną trasę "You Never Visit Me Tour" w Ameryce Północnej.



"Jestem bardzo wdzięczny za tę podróż. Moja pasja przerodziła się w pracę" - mówi artysta. "Miałem wszystkie te rzeczy, których niby potrzeba, aby czuć się spełnionym, ale wcale tak nie było. Musiałem ponownie przeanalizować wiele rzeczy. W końcu zrozumiałem, że nie mogę żyć w ten sposób, nie mogę pozostać w tym miejscu. Musiałem ruszyć naprzód" - dodaje.

Masego zaprezentował drugi album studyjny, "Masego"

To właśnie ten wielki krok dokumentuje jego najnowszy album. "Masego" jest dziełem artysty, który stale się rozwija. Studiuje muzykę i pielęgnuje własne rzemiosło, łącząc wiedzę z intuicją i humorem. Muzyk zaprosił do współpracy wyjątkowe grono - są tu tacy twórcy jak Kelvin Wootan, Louie Lastic, Richie Souf, Monte Booker, WaveIQ i Rocaine.



Pierwsze trzy single z albumu - "Two Sides (I'm So Gemini)", "You Never Visit Me" i "Say You Want Me" - zgromadziły łącznie ponad 15 milionów streamów.



Tracklista albumu "Masego":

1. Black Anime



2. Sax 5th Avenue



3. What You Wanna Try



4. Afraid of Water



5. Down In The Dumps



6. You Play With My Heart



7. Remembering Sundays



8. Who Cares Anyway



9. Bye Bye My Love



10. Say You Want Me



11. Two Sides (I’m So Gemini)



12. You Never Visit Me



13. In Style



14. Eternal Sunshine (Firepit)