Dream Theater na jedynym koncercie w Polsce! Gdzie i kiedy zagrają?

Amerykanie funkcjonują na scenie już blisko 40 lat, a przez ten czas naprawdę sporo wydarzyło się w życiu zespołu. Setki zagranych koncertów, ponad 15 milionów sprzedanych płyt, dwie nominacje do prestiżowej nagrody Grammy i zagranie na praktycznie wszystkich czołowych festiwalach. John Petrucci i John Myung pewnie nie spodziewali się tak pokaźnej listy osiągnięć, kiedy zakładali zespół w 1985 roku razem z Mike'em Portnoyem.

"Dziś giganci prog metalu, na swoim piętnastym albumie 'A View from the Top of the World', ponownie pędzą do przodu z pełną prędkością, z siedmioma utworami równie przesiąkniętymi rozbudowanymi aranżacjami, pełnymi groove'u gitarami i drapieżnymi melodiami" - zachęcają organizatorzy nadchodzącego koncertu.

"Po prostu uwielbiamy grać na naszych instrumentach. To nigdy nie znika. Uwielbiam być kreatywny, pisać i ćwiczyć tę część mojego umysłu. Udawało nam się to robić od dawna i nie bierzemy tego za pewnik. Ilekroć się spotykamy, wiemy, że nie możemy zawieść siebie ani naszych fanów, więc staramy się jeszcze bardziej. Nikt nie jest znużony. Nikt nie jest tym zmęczony. W studiu dzielimy ból, śmiech i entuzjazm. Jesteśmy wszyscy zgodni i to pozwala nam iść naprzód" - zauważa Petrucci.

"Podchodzimy do każdego albumu, jakby to był nasz pierwszy. To była świetna jazda, ale nie zamierzamy się zatrzymać. Ci goście to moi bracia. Przeszliśmy przez wzloty, upadki i wszystko pomiędzy. Umiejętność wspólnego doświadczania tego jest nie do opisania" - dodaje LaBrie.

Dream Theater - koncert w Polsce

Wspomniana, ostatnia płyta, która powstała w pełni podczas okresu pandemii, pokazuje, że nowojorczycy są w znakomitej formie, dlatego głodni wyjątkowych spotkań na żywo z fanami, postanowili ponownie odwiedzić Europę. Początek roku to idealna pora, aby zaserwować słuchaczom wieczór pełen progresywnej twórczości inspirowanej szeroko pojętą muzyką gitarową od prog rockowych Yes, Rush czy Pink Floyd zaczynając, a na heavy metalowych Judas Priest czy Iron Maiden kończąc.

"Warszawska hala COS Torwar zamieni się w styczniu w niezwykły teatr marzeń, w którym dla każdego fana zespołu znajdzie się ważna rola do odegrania" - czytamy w zapowiedzi. Koncert odbędzie się 29 stycznia. Otwarcie bram przewidziane jest na godzinę 18:00, start godzinę później. W roli gościa specjalnego wystąpi zespół Arion.