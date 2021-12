Drakeo The Ruler nie żyje. Został zamordowany na festiwalu

W Los Angeles miał miejsce całodniowy Once Upon A Time Festival. W zapowiadanym składzie znaleźli się m.in. Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, YG czy 50 Cent.

W pewnym momencie za sceną doszło do awantury, w której brał udział m.in. Drakeo The Ruler. W wyniku kłótni raper został dźgnięty nożem w szyje. Trafił do szpitala w stanie krytycznym, jednak nie udało się go uratować.



Festiwal został przerwany, a policja przesłuchuje świadków zdarzenia. Raper miał zaledwie 28 lat.



Drakeo The Ruler był nadzieją młodego pokolenia raperów, nazywano go "najbardziej oryginalnym stylem w Kalifornii od dekad". Największą popularność zyskał dzięki współpracy z DJ-em Mustardem w 2015 roku. Oprócz tego można było usłyszeć go z takimi artystami, jak: Drake, Don Toliver, Mozzy czy Philthy Rich.