Drake "In My Feelings": Nowe wyzwanie w sieci stało się zbyt niebezpieczne?

Piosenka kanadyjskiego rapera "In My Feelings" rozpoczęła nowe taneczne wyzwanie w sieci. Jednak jej uczestnicy zaczęli igrać z życiem. Z tej okazji policja wystosowała specjalny apel do internautów.

Drake raczej nie mógł przewidzieć, że jego utwór rozkręci niebzpieczną zabawę /AFP PHOTO / AARON M. SPRECHER / East News

"In My Feelings" to jeden z utworów, który znalazł się na nowej płycie Drake'a "Scorpion". Numer, który nie wyszedł na singlu i nie był promowany przed premierą, krótko po ukazaniu się albumu stał się prawdziwym hitem.



Wideo Drake - In My Feelings (Lyrics, Audio) "Keke Do you love me"

Wszystko za sprawą viralowych filmów z wyzwaniem tanecznym. Trend zapoczątkował komik Shiggy. Filmiki z Instagrama trafiły do wiadomości CNN. Wszyscy, począwszy od celebrytów, poprzez sportowców, dziennikarzy, skończywszy na fanach, publikują swoje filmy pod hasztagiem #InMyFeelingsChallenge.

Jak się jednak okazało, i to wyzwanie może być niebezpieczne dla wykonujących je. Pewna grupa internautów postanowiła bowiem przekształcić zabawę i zamiast tańczyć, zaczęli wyskakiwać z samochodów będących w ruchu. Kilka przykładów możecie znaleźć poniżej:



Już teraz nowa wersja zabawy została uznana przez media za głupszą i bardziej niebezpieczną niż tzw. #TidePodChallenge, czyli wyzwanie polegające na jedzeniu detergentu.



Sprawa ze zwykłego żartu zrobiła się bardzo poważna. Na swoim Twitterze Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, badająca wypadki w Stanach Zjednoczonych, wydała komunikat, w którym uznała wyzwanie za śmiertelnie niebezpieczne.



Również policja w Hiszpanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydała ostrzeżenie w sprawie wyzwania. Jeszcze dalej poszli Egipcjanie, którzy wszystkim biorącym udział w wyzwaniu na drogach, zagrozili karą więzienia.