Drake "In My Feelings": Kim jest Keke?

Do sieci trafił teledysk Drake'a do utworu "In My Feelings" - jednego z największych hitów ostatnich tygodni.

La-La Anthony wcieliła się w rolę Keke w teledysku "In My Feelings" /Rich Fury /Getty Images

Utwór "In My Feelings", wyprodukowany przez TrapMoneyBenny i BlaqNmilD, znalazł się na dwupłytowym albumie Drake'a "Scorpion".

Reklama

Popularność numerowi w ostatnich tygodniach przyniosło viralowe wyzwanie "In My Feelings Challenge", rozpoczęte przez komika Shiggy’ego. W całej zabawie chodzi o to, aby zaprezentować swoje taneczne ruchy do utworu Kanadyjczyka.

Nawiązanie do wyzwania nazywanego również "Kiki Challenge" lub "Keke Challenge" ( jest to odniesienie do fragmentu piosenki, gdzie Drake zwraca się do kobiety o tym imieniu), znalazło się również w klipie rapera.

Do teledysku gwiazdor zaprosił m.in. inicjatora całego zabawy Shiggy’ego, a także Yung Miami, Big Freedię oraz aktorki Phylicię Rashę ("The Cosby Show") i La-Lę Anthony (wcieliła się w rolę Keke).

Dodajmy, że internauci zaraz po premierze płyty Drake'a, zaczęli zastanawiać się, kim jest wspomniana Keke, której Kanadyjski gwiazdor wyznaje miłość. Spekulowano, że może nią być Keshia Chante lub K'yanna Barber.

Za stworzenie klipu odpowiadali Director X, Taj Critchlow i Fuliane Petikyan.

Zobacz teledysk "In My Feelings":