Dr Misio i "Chcesz się bać". Kiedy premiera nowej płyty?

Po nagraniu solowej płyty Arek Jakubik ponownie nagrywa z Dr Misio. Zespół zaprezentował singel "Chcesz się bać" z nadchodzącej płyty.

Dr Misio istnieje na scenie od 2008 roku /Karol Makurat/REPORTER / East News

Nowy utwór promuje płytę grupy Dr Misio "Strach XXI wieku", która ukaże się w lutym 2020 roku.

Clip Dr Misio Chcesz się bać

Reklama

"13 stycznia 2019. Godzina 21.00. Koncert Dr Misio na WOŚP przed Pałacem Kultury. Kiedy zapowiadałem ze sceny piosenkę 'Polacy', mówiąc do ludzi, że nie obchodzi mnie, kto jaką wyznaje religię czy na kogo głosuje, bo najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy Polakami, nie wiedziałem jeszcze, co się wydarzyło w Gdańsku. Ale ludzie już wiedzieli" - wspomina Arkadiusz Jakubik.

"Następnego dnia informacja o śmierci, smutek i myśl, że nic już w Polsce nie będzie takie jak kiedyś. Że coś się skończyło. Tamtego dnia skończyłem 50 lat. Tamtego dnia zacząłem się bać. Parę dni później powstała pierwsza wersja piosenki 'Chcesz się bać'" - dodaje.

Piosence towarzyszy czarno-biały teledysk. Nagranie zrealizowano na warszawskiej Pradze, a za reżyserię odpowiada Piotr Domalewski, znany m.in. z "Cichej nocy".

W klipie pojawia się młody aktor Filip Pławiak, który grał m.in. w "Kamieniach na szaniec" i "Wołyniu" oraz serialach takich jak "Prawo Agaty" czy "Chyłka". Pławiak zagrał również główną rolę w filmie Arka Jakubika "Prosta historia o morderstwie".

Solowy album Jakubika "Szatan na Kabatach" był nominowany do Fryderyków 2018 za najlepszy album alternatywny roku.

Na dyskografię zespołu Dr Misio składają się trzy albumy studyjne: "Młodzi", "Pogo" i "Zmartwychwstaniemy". Ostatni z nich również dostał nominację do Fryderyków za najlepszy album rockowy roku.