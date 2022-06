"'Nieba' to utwór, który jest odzwierciedleniem tego co czujemy i jak interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość. To utwór o wszechobecnej samotności, strachu o siebie i przyszłość, który ostatnio przytłacza każdego z nas. Pokazuje, jak ważne jest nasze podejście do życia, ludzi i czasu. Nieraz wydaje nam się, że wszystko wokół jest niewłaściwe, źle dobrane, jakby na złość" - tak o piosence mówi Ewelina Szoda, wokalistka DOTS.

Pochodząca z Białegostoku grupa działa od 2017 r. W swojej twórczości nie boi się łamania stereotypów i eksperymentów gatunkowych. Nowy materiał, nad którym obecnie pracują muzycy, to odsłona alternatywnego popu, będąca sporym zaskoczeniem dla tych, którzy twórczość DOTS znają z pierwszych dwóch płyt.

Autorami nagrania "Nieba" są Ewelina Szoda (tekst, muzyka), gitarzysta i lider Patryk Kowalewski i Marek Kubik (muzyka).

Perkusistą i współzałożycielem jest Janek Kulik, który jako 6-latek z zespołem Little Breaver dotarł do finału pierwszej edycji muzycznego talent show "Must be The Music" w Polsacie (2011). Rok później podpisał swój pierwszy kontrakt i wydał z grupą swoją pierwszą płytę. W tym roku perkusista zdał maturę.

"Nie lubimy ograniczać się do jednego gatunku" - podkreśla Patryk Kowalewski.



Ostatnio zespół zaprezentował własną wersję przeboju "Kocham wolność" z repertuaru grupy Chłopcy z Placu Broni.