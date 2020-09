Dormanth po nagraniach albumu "Complete Downfall"

Pod koniec roku światło dzienne ujrzy czwarta płyta hiszpańskiej grupy Dormanth.

Dormanth przed premierą

Miksem i masteringiem nowego longplaya baskijskiego kwartetu spod znaku melodyjnego doom / death metalu zajął się rodzimy fachowiec Pedro J. Monge. Nagrania odbyły się w studiu Chromaticity.

Okładkę "Complete Downfall" zaprojektowało studio The Blind Gallery z Hiszpanii.



Czwarty album muzyków z Bilbao wyda madrycka Xtreem Music, co stanie się 15 grudnia.



Nowego utworu "Fire" Dormanth możecie posłuchać poniżej:



Oto program albumu "Complete Downfall":

1. "Dreamcatcher"

2. "Fire"

3. "Tragicomic Day"

4. "Beyond The Gates"

5. "Odyssey In Time"

6. "The Origin"

7. "Dark Times For The God's Creation"

8. "-273º K"

9. "Brainstorm"

10. "Crystal Bone"

11. "Bloody Scars".