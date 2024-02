Doprowadziła widzów do łez podczas Super Bowl 2024. Kim jest trenerka "The Voice", która śpiewała hymn?

Super Bowl - finał ligi futbolu amerykańskiego - co roku jest uważany za jedno z największych wydarzeń sportowo-muzycznych w Stanach Zjednoczonych. To zarazem najchętniej oglądane wydarzenie w amerykańskiej telewizji, przyciągając ponad 100 mln widzów. 30-sekundowe spoty reklamowe kosztują miliony dolarów.



W 58. finale ligi NFL zmierzyli się obrońcy tytułu Kansas City Chiefs z San Francisco 49ers. Sportową rywalizacja zakończyła dopiero dogrywka, w której triumfowała ekipa Kansas. To trzeci mistrzowski tytuł w ostatnich pięciu latach. To w drużynie Kansas występuje Travis Kelce, obecny partner Taylor Swift, która kibicowała mu na trybunach w Las Vegas.

Super Bowl 2024: Kim jest Reba McEntire?

Przed rozpoczęciem meczu hymn "The Star-Spangled Banner" ( zobacz! ) zaśpiewała Reba McEntire , nazywana "królową country".

Kamery pokazały, że poruszające wykonanie wycisnęło łzy m.in. u Chrisa Jonesa z Kansas City Chiefs. 68-letnia wokalistka ma spore doświadczenie w śpiewaniu hymnu przed wielką publicznością.

Na całym świecie sprzedała ponad 75 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej kariera trwa od połowy lat 70. i od tamtego czasu Reba umieściła ponad 25 piosenek na szczycie listy Billboard Hot Country Songs.

Gwiazda nagrała ponad 30 studyjnych płyt (ostatnia z nich "Not THat Fancy" z 2023 r.), na swoim koncie ma aż 91 indywidualnych nagród, w tym trzy statuetki Grammy. Ponadto McEntire jest też aktorką. Dodatkową popularność przyniósł jej emitowany w latach 2001-2007 sitcom "Reba". Od 2023 r. zasiada w czerwonym fotelu trenera "The Voice" - w składzie zastąpiła ikonę tego programu, Blake'a Sheltona , który oceniał uczestników od samego początku.



Gdy Reba McEntire pojawiła się w roli trenerki, zdradziła, że miała propozycję dołączenia do "The Voice" już podczas pierwszego sezonu programu, jednak odmówiła udziału. Wtedy propozycję otrzymał Blake Shelton. Po latach wokalistka żałowała swojej decyzji.

"Przejmuję miejsce Blake'a i będę reprezentować country. Wchodzę w jego ogromne buty. Będę ciężko pracowała, aby mógł być ze mnie dumny" - komentowała wówczas.