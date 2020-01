Dool: Szczegóły premiery albumu "Summerland"

Niderlandzka grupa Dool wyda 10 kwietnia drugi album.

Na czele Dool stoi Ryanne van Dorst /Dimitri Hakke/Redferns /Getty Images

Darkrockowa formacja z Rotterdamu, której twórczość do amalgamat post-rocka, muzyki psychodelicznej, bliskowschodniej melodyki i metalu, nagrywała tym razem w belgijskim studiu DAFT i w sztokholmskim Studio Cobra, pod okiem Martina Ehrencrony (Tribulation, In Solitude). Za miks i mastering, które wykonano w szwedzkim studiu Redmount, odpowiadał Magnus Lindberg, na co dzień perkusista Cult Of Luna.

"Nasz debiut 'Here Now, There Then' (2017 r.) był jednym wielkim eksperymentem, ponieważ nie potrafiliśmy przewidzieć, jak zabrzmi nasz zespół. Dopiero teraz, po kilku latach spędzonych na koncertowaniu, odnaleźliśmy własny styl" - powiedziała Ryanne van Dorst, grająca na gitarze wokalistka i siła napędowa Dool.



Wśród gości usłyszymy Pera Wiberga, muzyka Spiritual Beggars i byłego klawiszowca Opeth; Okoiego Jonesa, frontmana szwajcarskiej grupy Bölzer; a także niderlandzką wokalistkę Faridę Lemouchi z The Devil's Blood i Molasses.



Drugi longplay Dool ukaże się z nalepką niemieckiej wytwórni Prophecy.



Z utworem "Sulphur & Starlight" z nowej płyty Dool możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Dool - Sulphur & Starlight (taken from "Summerland, out April 10th, 2020)

Oto program albumu "Summerland":



1. "Sulphur & Starlight"

2. "Wolf Moon"

3. "God Particle"

4. "Summerland"

5. "A Glass Forest"

6. "The Well's Run Dry"

7. "Ode To The Future"

8. "Be Your Sins"

9. "Dust & Shadow".