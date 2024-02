Donald Trump i Elvis Presley jak dwie krople wody. Na dowód zamieścił zdjęcie

"Od tak wielu lat ludzie mówią, że wyglądam jak Elvis. Teraz po sieci hula to zdjęcie. Co sądzicie?" - zapytał obserwatorów żądny pochwał Trump. Z pewnością polityk chciał zrobić nieco rozgłosu, a przy okazji zażartować z samego siebie. Obserwatorzy chyba nie do końca zrozumieli jego intencje.

Jeden z fanów stworzył nawet specjalną sondę, by rozstrzygnąć, czy Donald Trump wygląda jak Elvis Presley, czy może jednak to zbyt daleko idąca teza. Zagłosowało ponad 930 osób, a aż 66 % z nich uznało, że kompletnie nie jest podobny. Inni są zawiedzeni treściami, jakie Trump wrzuca do sieci. "Żałosne"; "Nie tego oczekuję od mojego prezydenta" - piszą.

Pojawiło się także sporo przeróbek naśmiewających się ze skupionego często na sobie Trumpa, parafrazując jednocześnie tytuł wykonywanego przez niego przeboju: "I'm Always On My Mind" (Wciąż myślę o sobie).

Czy Trump i Presley są podobni?