Don Everly na świat przyszedł w 1937 roku. Nad muzyką ze swoim bratem Philem Everlym zaczął pracować w latach 50. Ich debiutancki album, który wydali jako Everly Brothers ukazał się w 1957 roku.

Największym przebojem duetu była ich interpretacja piosenki "The Bye Bye Love", którą w oryginale stworzyli Felice i Boudleaux Bryant. Ich wersja trafił na drugie miejsce listy Billboard Hot 100.

"The Bye Bye Love" w wykonaniu Everly Brothers trafiło też do zestawienia 500. utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

Wideo Everly Brothers - Bye Bye Love - Original HQ Audio

Ponadto bracia Everly na koncie mieli takie przeboje jak: "All I Have To Do Is Dream", "Bird Dog", Cathy’s Clown", "When Will I Be Loved" oraz "Walk Right Back". Łącznie duet nagrał 21 płyt.

Zespół do dziś uznawany jest za jednych z pionierów rock'n'rolla oraz muzyki pop na świecie.



Wideo Everly Brothers- "All I Have To Do Is Dream/Cathy's Clown" 1960 (Reelin' In The Years Archives)

W 1986 roku Everly Brothers - jako jedni z pierwszych obok Elvisa Presleya, Buddy'ego Holly'ego, Chucka Berry'ego i Raya Charlesa - zostali włączeni do Rock And Roll Hall of Fame.

Brat Dona zmarł z powodu choroby płuc w 2014 roku w wieku 74 lat.