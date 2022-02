Don Craine przyszedł na świat jako Mike O'Donnell. Charakterystyczna czapka, którą nosili łowcy jeleni (w stylu Sherlocka Holmesa), była jego znakiem rozpoznawczym przez całą karierę. Do końca życia pozostawał aktywny artystycznie, a ostatni koncert zagrał pod koniec stycznia tego roku. Craine miał 76 lat. O jego śmierci poinformował zespół na oficjalnej stronie internetowej.

"Właśnie dowiedziałem się, że Don Craine, wokalista i gitarzysta wielkiego zespołu R&B The Downliners Sect, zmarł po krótkiej chorobie. Miał 76 lat. Downliners Sect powstał w okresie boomu beatowego w latach 60. Stylistycznie byli podobni do zespołów bluesowych, takich jak The Yardbirds, The Pretty Things i Rolling Stones, grając podstawowe R&B na swoim pierwszym albumie The Sect. The Sect nie tyle interpretowali brzmienie Chess Records [wytwórnia, w której nagrywał m.in. Chuck Berry - przyp. red.], co je atakowali, z finezją, która sprawiała, że The Pretty Things wydawali się w porównaniu z nimi bardzo eleganccy" - przypomniał jeden z przyjaciół muzyka na Facebooku.

W 1962 roku Don Craine założył Downliners Sect, a nazwa grupy pochodziła od przeboju Jerry'ego Lee Lewisa, "Down The Line". Zespół był ikoniczny w londyńskich kręgach na początku lat 60. Miłośnikami grupy byli m.in. Van Morrison, Steve Marriott czy Rod Stewart. Dwaj ostatni mieli nawet próbować swoich sił w zespole, choć ostatecznie nie doszło do tego, bo miejsce lidera było zajęte przez Craine'a. Jednym z przebojów grupy był utwór "Little Egypt".

Wideo Downliners Sect - Little Egypt - 1964 45rpm

W swojej twórczości kultywowali głównie rhythm and bluesa, bluesa, ale mieli także romans z country i rockiem. Grupa zasłynęła z częstych koncertów w klubie Studio 51 w Londynie. Wydała w sumie trzy albumy, aż do 1966 roku, gdy zespół się rozpadł. W 1979 roku powrócili z nową płytą "Showbiz", a w składzie znaleźli się muzycy z poprzedniego wcielenia grupy - Keith Grant, Don Craine i Terry Gibson. Kolejne albumy pojawiały się jeszcze w 1991, 1998 oraz 2007 roku. David Bowie przyznawał, że na jego występy z zespołem King Bees mieli wpływ właśnie Downliners Sect.