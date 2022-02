Telewizyjna publiczność poznała Dominikę Kwiatkowską w pierwszej edycji programu "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie. Jej występ razem z pozostałymi jurorami oceniał wówczas Bartosz "Tabb" Zielony, jeden z najpopularniejszych producentów w Polsce, mający na koncie współpracę z m.in. Sound'n'Grace, Natalią Szroeder, Liberem i Sylwią Grzeszczak.

Na koncie ma m.in. występy w chórkach u Izabeli Trojanowskiej i Sylwii Grzeszczak.



Pierwszym owocem wspólnej pracy Dominiki i Tabba był singel "Potwór". Teraz przyszedł czas na piosenkę "Loki".

"'Loki' mają zwrócić uwagę na prawdziwy sens miłości, którą powinniśmy budować na głębokich i prawdziwych uczuciach. W tej piosence miłość jest krucha i często wystawiana na próby - i nie zawsze wychodzi z niej zwycięsko. 'Loki' nie skończą się słowami: '...i żyli długo i szczęśliwie'..." - mówi Dominika Kwiatkowska.

W teledysku oprócz wokalistki i jej przyjaciół pojawiają się Tabb w roli barmana, model Bartosz Plichta, a także Paulina Zwierz - aktorka znana z popularnego serialu "Na Sygnale" w roli Uli "Britney" oraz twórczyni niezwykle popularnych treści publikowanych na Tiktoku. Akcja klipu to metafora perypetii trójkąta miłosnego, w którym główna bohaterka walczy o odzyskanie miłości.



