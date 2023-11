Domination Campaign rozpętuje burzę (nowa płyta "A Storm Of Steel")

Podobnie jak debiut "Onward To Glory" z 2021 roku, tak i nową płytę zarejestrował oraz zmiksował i poddał masteringowi Joe Haley, perkusista Domination Campaign. Sesja nagraniowa odbyła się w Crawlspace Productions. Okładkę po raz kolejny zaprojektował Jason Peppiatt, grający na gitarze i basie wokalista Domination Campaign.

Domination Campaign na drodze ku chwale. Kiedy premiera "Onward To Glory"?



Nowy longplay grającego oldskulowy death metal projektu muzyków znanych przede wszystkim z tasmańskiego Psycroptic, trafi na rynek 12 stycznia 2024 roku nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (na winylu oraz cyfrowo).



Na główny singel promujący drugą płytę duetu z antypodów wybrano numer "The Iron Beast". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo DOMINATION CAMPAIGN - 'THE IRON BEAST' (OFFICIAL VIDEO)

Domination Campaign - szczegóły albumu "A Storm Of Steel" (tracklista):

1. "Time To Die"

2. "The Iron Beast"

3. "Winds Of Death"

4. "D-Day"

5. "Storm The Lines"

6. "Pit Of Disease"

7. "141 Days Of Terror"

8. "Death Landing".