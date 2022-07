Dom Elvisa Presleya idzie pod młotek. Przypomina ruinę

Wiadomości

Nie jest tajemnicą, że dzieciństwo wokalisty nie należało do najłatwiejszych. Wraz z rodzicami tułał się od jednego domu do kolejnego. Niebieski dom w Tulepo, w którym przyszły król rock'n'rolla spędził blisko rok, od 1943 do 44, jest tego najlepszą metaforą. Niewiele bowiem brakowało, a zostałby zupełnie zniszczony. I tylko przypadkowi można zawdzięczać to, że wciąż istnieje. Konstrukcja jednak została rozebrana i zabezpieczona przed dalszym niszczeniem.

Elvis Presley /Michael Ochs Archives /Getty Images