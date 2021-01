Dolores O'Riordan (The Cranberries): Trzy lata od śmierci niezapomnianej wokalistki

"Trudno uwierzyć, że to już trzy lata od odejścia Dolores" - wspominają muzycy The Cranberries w rocznicę śmierci swojej wokalistki Dolores O'Riordan.

"Będzie zawsze w naszych myślach i naszych sercach. Tak wiele lat miłych wspomnień. Gdziekolwiek jesteś, mamy nadzieję, że przynosisz radość swoim wyjątkowym głosem" - napisali na Facebooku żyjący muzycy The Cranberries: Fergal Lawler (perkusja) oraz bracia Mike Hogan (bas) i Noel Hogan (gitara).



Muzycy opublikowali też czarno-białe zdjęcie Dolores O'Riordan.



Przypomnijmy, że wokalistka i gitarzystka zmarła 15 stycznia 2018 roku w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty.



Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Śmierć Dolores była szokiem nie tylko dla jej fanów, ale i dla samych kolegów z The Cranberries. Wokalistka miała bowiem sporo planów muzycznych. Jednym z pomysłów było nagranie nowej płyty ze swoim zespołem.

Ósmy, pożegnalny album irlandzkiego składu "In The End" ukazał się w kwietniu 2019 r.

