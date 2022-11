W połowie marca 76-letnia ikona muzyki country ogłosiła w mediach społecznościowych, że nie aspiruje do grona najwybitniejszych artystów rock and rolla i rocka, ponieważ nie uprawia tego rodzaju twórczości. Poprosiła wówczas o skreślenie jej nazwiska z listy nominowanych na ten rok. Kapituła konkursu nie uwzględniła jednak jej prośby i piosenkarka ostatecznie została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem.

76-letnia Dolly Parton w trakcie swojej kariery zdobyła jedenaście nagród Grammy (w tym za całokształt twórczości w 2011 r.). W 1999 roku została też uroczyście wprowadzona do galerii Country Music Hall of Fame. Od teraz można ją też nazywać - rockmanką.

Dolly Parton w Rock and Roll Hall of Fame

"To dla mnie wyjątkowa noc. Gdy powiedzieli, że umieszczą mnie w Rock and Roll Hall of Fame, to nie czułam, że zrobiłam wystarczająco dużo, aby na to zasłużyć. Wtedy nie rozumiałam, że chodzi o coś więcej, ale teraz czuję się zaszczycona i dumna" - powiedziała gwiazda podczas uroczystości.

W wykonaniu piosenki "Jolene" wzięło udział wielu artystów, w tym: Brandi Carlile, P!nk, Judas Priest, Duran Duran, Sheryl Crow, Eurythmics, Pat Benatar, Neil Giraldo i Zac Brown Band.

W tym roku podczas 37. ceremonii Rock & Roll Hall Of Fame - poza Dolly Parton - uhonorowani zostali: Eminem, Lionel Richie, Duran Duran, Carly Simon, Eurythmics, małżeński duet Pat Benatar i Neil Girald, Judas Priest, Jimmy Jam & Terry Lewis, Harry Belafonte, nieżyjąca już Elizabeth Cotton, Allen Grubman, Jimmy Iovine i Sylvia Robinson. Gala odbyła się w Microsoft Theater w Los Angeles.