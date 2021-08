Doedsvangr zarejestrowali nową płytę "Serpents Ov Old"

"Serpents Ov Old", pierwszą od czterech lat płytę blackmetalowego Doedsvangr nagrano w BST Studio we Francji (gitary, bas, miks i mastering) oraz w norweskim Velvet Recording (perkusja, wokale).

W utworze "Flagelist" usłyszymy gościnnie Naga, frontmana norweskiego Tsjuder, a w kompozycjach "Imperialis" i "Black Dragon Phoenix" Vicotnika, wokalistę Dødheimsgard z Oslo.



Okładka następcy albumu "Satan Ov Suns" z 2017 roku to dzieło Khaos Diktator Design.



Na limitowanej wersji CD oraz w edycji winylowej znajdziemy bonusowy numer "Pile Driver" - przeróbkę utworu kanadyjskich thrashmetalowców z Piledriver.



Dodajmy, że Doedsvangr tworzą dwaj Norwegowie, czyli wokalista Doedsadmiral (także w Nordjevel) i perkusista AntiChristian (Grimfist, eks-Tsjuder), którym towarzyszą grający na basie i gitarze Fin Shatraug (Sargeist, Horna) oraz nowy francuski gitarzysta BST (The Order Of Apollyon, eks-Aborted).



Longplay "Serpents Ov Old" ujrzy światło dzienne 29 października pod banderą francuskiej Debemur Morti Productions (CD, na winylu, cyfrowo).



Nowego utworu "As The Rivers Bleed Their Blessings" Doedsvangr możecie posłuchać poniżej:

Wideo Doedsvangr - As The Rivers Bleed Their Blessings

Oto lista kompozycji albumu "Serpents Ov Old":

1. "Serpents Ov Old"

2. "As The Rivers Bleed Their Blessings"

3. "Flagelist"

4. "Imperialis"

5. "White Finger"

6. "Black Dragon Phoenix"

7. "Carrier Of Heads"

8. "The Salt Marsh"

9. "Poisonous Tides".