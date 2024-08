Dodatkowe zabezpieczenia przed koncertem Taylor Swift. Są wytyczne policji

"Taylor jest tym zdruzgotana. Jest zdruzgotana z powodu fanów, którzy od lat czekają, by ją zobaczyć. Ale myśl o tym, co mogłoby się stać, gdyby koncerty były celem ataku terrorystycznego, jest przerażająca, a ona nigdy nie ryzykowałaby bezpieczeństwa swoich fanów. Pamięć o tym, co wydarzyło się na koncercie Ariany Grande w Manchesterze, jest wciąż bardzo żywa w umysłach wszystkich. Powiedziała jednak swojemu zespołowi, że chce spróbować wrócić do Wiednia tak szybko, jak to możliwe w przyszłości. Jest bardzo świadoma tego, jak rozczarowani są jej fani w Austrii" - przekazała osoba z otoczenia artystki, cytowana przez portal "Mirror".