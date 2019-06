Doda wyraziła swoje poparcie dla społeczności LGBTQ. Fani podzieleni

Jedno zdjęcie i fala komentarzy. Tak fani zareagowali na zmianę zdjęcia profilowego Dody na Facebooku. Artystka nałożyła na swoją fotografię tęczowy filtr wyrażając tym samym swoje poparcie dla środowiska LGBTQ. Nie wszyscy z fanów byli z tego powodu zadowoleni, niektórzy zostawiali mocne komentarze.

Doda wyraziła poparcie dla społeczności LGBTQ AKPA

Tęczowe filtry, które można nałożyć na swoje zdjęcie na Facebooku to jedna ze sposobności, by wyrazić poparcie dla mniejszości seksualnych i zamanifestować potrzebę równości i tolerancji w mediach społecznościowych. Czerwiec jest miesiącem szczególnym, gdyż na świecie uznany jest za Miesiąc Dumy (The Pride Month), dlatego właśnie w tym czasie wiele osób daje wyraz swojego poparcia dla środowiska LGBTQ m.in. na Facebooku. Tak też zrobiła Doda.



Reklama

Wokalistka zmieniła swoje zdjęcie profilowe używając tęczowego filtra z napisem "love is love".



Pod zdjęciem w szybkim tempie zaczęły pojawiać się kolejne komentarze. I choć wśród nich nie brakowało słów wdzięczności za okazane wsparcie i podziękowań, a nawet wyznań, opinie były mocno podzielone.



Jeden z fanów Dody pokusił się o bardzo osobisty komentarz (pisownia oryginalna):



"Ale piękny post! Ja wyjechałem z polski 13 lat temu do UK, tylko dlatego ze jestem gejem. Nie miałem odwagi na to żeby zostać w kraju. Teraz jestem po ślubie z najlepszym facetem na świecie! Mam nadzieje, że kiedyś będę mógł wrócić do polski i nie bać się tam mieszkać".



Mnóstwo osób pokazało jednak swoje hejterskie oblicze. Niektórzy pisali wręcz, że cofają "lajka" dla Dody (zachowaliśmy pisownię oryginalną):



"Tragedia z tobą Doda. Ale życzę ci żebyś miała takie dzieci".



"Co teraz wszystkich nagle naszło na promowanie 'tęczowych'? Za chwilę się okaże, że hetero nie mają już prawa ani do miłości, ani do swoich związków, czy dzieci, bo zalewa nas fala uznania dla LGBT jako jedynie słusznej drogi".



"Doda popierasz LGBT więc spadaj do 'tęczowego rynsztoka' tam jest twoje miejsce... wycofuję moje polubienia dla ciebie!".



Doda i jej przebieranki - Tauron Arena Kraków, 1 czerwca 2019 r. 1 13 Zobacz zdjęcia z koncertu Dody promującego plytę "Dorota" Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 13