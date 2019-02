Doda kończy 35 lat. Skandalistka łagodnieje wraz z wiekiem? Zobacz, jak się zmieniła

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, prowokatorka, skandalistka i celebrytka 15 lutego obchodzi swoje 35. urodziny. Z tej okazji przypominamy niektóre fakty z jej życia i kariery.

Zdjęcie Doda skończyła 35 lat /AKPA Doda pokazała nagie zdjęcie na Dzień Chłopaka [INSTAGRAM]

Doda w skąpym bikini pozdrawia z Rzymu

Doda zmniejszyła biust. Dlaczego to zrobiła?

Doda, właściwie Dorota Rabczewska-Stępień, znana jest nie tylko ze swojej muzycznej działalności, ale także, a właściwie przede wszystkim ze skandali, których była główną bohaterką. To wokalistka, dla której muzyka to nie wszystko, umie wokół siebie zrobić zamieszanie, by być w centrum uwagi.



Reklama

Ostatnio stała się inicjatorką przedsięwzięcia "Artyści Przeciw Nienawiści" – charytatywnego koncertu, w którym swój udział zapowiedziało kilkadziesiąt gwiazd. Doda wyszła z inicjatywą koncertu, który ma nieść pojednanie zamiast nienawiści, po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Gdańsku. Co więcej, sama postanowiła dać przykład, i zaprosiła do włączenia się także te gwiazdy, z którymi nie była w najlepszych stosunkach - Edytę Górniak i Justynę Steczkowską.

Zdjęcie Doda swoją rozpoznawalnośc zbudowała na skandalach i kontrowersjach narosłych wokół jej osoby / AKPA

Ta pierwsza zarzuciła jej wykorzystanie sytuacji, by znów znaleźć się w centrum uwagi i zyskać przychylność ludzi. Czy Doda wraz z wiekiem zmienia się ze skandalistki w łagodniejszą i unikającą konfliktów osobę? A może wykorzystuje sytuację, by ocieplić swój wizerunek? Przekonamy się o tym z czasem, a teraz przypomnijmy kim jest i czego dokonała 35-letnia gwiazda.