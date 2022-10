"AQUARIA - wystarczająco silna, by utrzymać statek i tak delikatna by przelecieć przez palce. Dostosowuje się kształtem do otoczenia, a mimo to z biegiem czasu zmienia kształt wszystkiego" - czytamy w opisie.



Na swoim czwartym solowym albumie Doda rozlicza się ze swoimi demonami. Wokalistka zamyka mroczny rozdział życia, zamykając za sobą przeszłość, a dzięki współpracy z producentami z ekipy Hotel Torino zaprasza fanów na parkiet.

Płyta zawiera m.in. takie utwory jak "Fake Love" i "Melodia ta", balladę "Pewnie już wiesz" oraz przeboje w anglojęzycznych wersjach ("Waterfalls", "My Melody").

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda jedzie kolejką podmiejską na randkę w "Doda. 12 kroków do miłości" materiały prasowe

Doda i nowa płyta "Aquaria" (tracklista):

1. "Fake Love"

2. "Don't Wanna Hide"

3. "Girls To Buy" - ft. Maria Sadowska

4. "Bez ciebie chcę żyć wiecznie"

5. "Melodia ta"

6. "No Rush" - with Jhn McFly

7. "Do It Like I Want It"

8. "Pewnie już wiesz"

9. "Drinking"

10. "Tylko ty i ja"

11. "Wodospady"

12. "Zatańczę z aniołami"

Bonus tracks:

13. "Chcę cię coraz więcej"

14. "My Melody"

15. "Waterfalls"

16. "Just You And I"

17. "Riotka"

18. "High Life"

19. "Nie pytaj mnie".

Przypomnijmy, że Doda jest bohaterką programu "Doda. 12 kroków do miłości", który możecie oglądać w sobotę o 20.00 w Polsacie.