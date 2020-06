Doda przeszła metamorfozę. Do kogo ją porównują?

Doda postanowiła poeksperymentować ze swoim wizerunkiem. Pokazała zdjęcie po metamorfozie.

Doda ponownie postanowiła zmienić swój wizerunek AKPA

Poprzez swoje zachowanie i wizerunek Doda jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd.

Już w 2008 roku znalazła się na liście telewizji CNN dziesięciu najbardziej rozpoznawalnych Polaków. W 2011 tygodnik "Wprost" umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych Polaków, a magazyn "Viva" ogłosił ją jedną z najbardziej wpływowych kobiet w kraju.

Przez długi czas krytykowano jej ubiór i styl, jednak w końcu okrzyknięto ją ikoną mody.

W 2010 r. "Newsweek" umieścił ją na 1. miejscu listy "Najlepiej ubranych Polek". W uzasadnieniu napisano: "jeszcze rok temu piosenkarka znalazłaby się na tej drugiej, mniej zaszczytnej liście. Ale jej nieprawdopodobna przemiana z podlotka w różowym staniku i białych kozaczkach w stylową damę nie mogła ujść naszej uwadze. Eleganckie kostiumy, wytworne toczki z woalką, stonowane kolory i biżuteria plus wprowadzenie do polskiego show-biznesu najlepszych światowych projektantów to Doda, na jaką miło popatrzeć. I dowód, że seksowna nie znaczy festyniarska".



Doda: 30 zdjęć na 30. urodziny 1 / 30 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie urodziła się Dorota "Doda" Rabczewska - wokalistka, skandalistka, celebrytka. Szersza publiczność po raz pierwszy poznała ją za sprawą programu "Bar" (2002), do którego poszła, by wypromować płytę zespołu Virgin, w którym była wokalistką Źródło: AKPA udostępnij

Od kilku lat Dorota Rabczewska zdecydowanie złagodziła swój wizerunek. Teraz pokazała się w nowej fryzurze. "Człowiek się zmienia, wyrasta ze starych sytuacji jak dziecko z ubrań. Czas płynie i zmienia wszystko" - podpisała zdjęcie cytatem z książki Olgi Tokarczuk.



Nowa stylizacja wokalistki przypadła fanom do gustu. "Myślałam, że to Pamela Anderson", "Nasza Marilyn Monroe", "Pasuje Ci ta fryzura. Wyglądasz świetnie" - komplementowali.