"Pierwszy raz gościem byłam w 2005, potem w 2010 i po 13 latach znowu mam ten zaszczyt" - napisała Doda na Instagramie, publikując zdjęcie z programu "Szansa na sukces".

"Lubię wracać tam, gdzie byłam już" - dodała w nagraniu ze studia TVP.

Nieoczekiwany powrót do TVP wywołał gorące dyskusje wśród fanów. Nieoficjalnie w stacji panował bojkot wokalistki, spowodowany ponoć jej wypowiedziami na temat Biblii. Po słowach, że "ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła" sprawa trafiła do sądu. Doda została skazana w dwóch instancjach z artykułu o obrażaniu uczuć religijnych na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. Ostatecznie we wrześniu 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał skargę Dodę na ten wyrok i nakazał państwu polskiemu wypłatę 10 tys. euro odszkodowania za niematerialne szkody poniesione w tej sprawie.

W komentarzach nie brak było głosów, że Doda powinna z kolei bojkotować TVP. Na te wpisy zareagowała sama Doda, która jednak nie odniosła się do nich bezpośrednio.



"Nie myślałam o sobie tego dnia (wiem - szok) Bo skupiłam się na słuchaniu uczestników i wyborze dobrego zwycięzcy. To super uczucie kiedy utalentowani ludzie śpiewają twoje piosenki, ale też mega odpowiedzialność, żeby wybrać dobrze" - napisała.

Inni fani uznali, że obecność Dody w "Szansie" w przyszłości może zaowocować powołaniem jej do roli trenerki w programie "The Voice of Poland" (jesienią pojawi się 14. edycja). W ostatniej serii uczestników oceniali Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tej roli Lanberry.

Doda w "Szansie na sukces" w TVP

Nowe odcinki "Szansy na sukces" pojawią się na antenie TVP2 najprawdopodobniej od 5 marca. Serwis Wirtualnemedia.pl podał, że za reżyserię odpowiada Beata Szymańska-Masny, podczas gdy poprzednie serie reżyserował Konrad Smuga. Program ponownie poprowadzi Marek Sierocki.



Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. Doda wypuściła swoją czwartą solową płytę "Aquaria".

