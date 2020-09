Doda opublikowała nagranie z siłowni. Fani zszokowani!

Doda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a każde kolejne jej zdjęcie czy nagranie rozgrzewa fanów. Tym razem pokazała się na siłowni, a wszystko to w szczytnym celu.

Tak Doda prezentowała się na premierze filmu "Artyści przeciw nienawiści" AKPA

Doda włączyła się w pomoc dla 18-letniej Julii Kuczały.

"Pamiętam, jak ja miałam 18 lat. Nagrywałam wtedy swoją pierwszą płytę i całe życie miałam przed sobą. Nie mogłam się doczekać tego, co mi los da" - mówiła na nagraniu, w którym zachęcała do wpłat na zbiórkę dla chorej dziewczyny.



"Życie Julii jest wycenione na kosmiczną cenę [...]. To jest niewiarygodne, że można by za nią wyprodukować dwie naprawdę świetne filmowe produkcje w Polsce" - dodała.



"Jeżeli dobijemy do kolejnego miliona, to ja osobiście wysmaruję się cała oliwką, założę najbardziej kuse szorty, jakie tylko mam, pójdę do publicznej siłowni i na oczach wszystkich zrobię najbardziej seksowny trening [...] i umieszczę go tutaj" - takie wyzwanie piosenkarka rzuciła swoim fanom.



"Wiedziałam, że na Ciebie można liczyć. Aż się poryczałam, jak zobaczyłam dzisiejszy post. Jesteś boska!", "Kochana, masz najlepsze serce" - komentowali fani.



Kwota szybko wzrosła, więc wokalistka musiała wykonać swoje zadanie. Na jej Instagramie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ćwiczy na siłowni.



"Oto wynik Waszej wspaniałej mobilizacji i mojej spontanicznej kreatywności. Obiecałam, że jak zbierzemy 1 mln na leczenie Julii, to ja zrobię to, co na załączonym wideo. Pretensje możecie mieć tylko do siebie, bo zebraliście kasę w jeden dzień" - napisała.