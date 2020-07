Doda o początkach kariery. "Były ze mną same problemy"

Doda znana jest z kontrowersyjnego stylu bycia. Po latach opowiedziała, jak wyglądały początki jej kariery.

Doda opowiedziała o swoim pierwszym kontrakcie AKPA

Poprzez swoje zachowanie i wizerunek Doda jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd.



Reklama

Już w 2008 roku znalazła się na liście telewizji CNN dziesięciu najbardziej rozpoznawalnych Polaków. W 2011 tygodnik "Wprost" umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych Polaków, a magazyn "Viva" ogłosił ją jedną z najbardziej wpływowych kobiet w kraju.



Przez długi czas krytykowano jej ubiór i styl, jednak w końcu okrzyknięto ją ikoną mody.

W 2010 r. "Newsweek" umieścił ją na 1. miejscu listy "Najlepiej ubranych Polek". W uzasadnieniu napisano: "jeszcze rok temu piosenkarka znalazłaby się na tej drugiej, mniej zaszczytnej liście. Ale jej nieprawdopodobna przemiana z podlotka w różowym staniku i białych kozaczkach w stylową damę nie mogła ujść naszej uwadze. Eleganckie kostiumy, wytworne toczki z woalką, stonowane kolory i biżuteria plus wprowadzenie do polskiego show-biznesu najlepszych światowych projektantów to Doda, na jaką miło popatrzeć. I dowód, że seksowna nie znaczy festyniarska".

Doda świętuje swoje 36. urodziny 1 / 5 Tak Doda świętowała swoje 36. urodziny Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Teraz na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie kasety zespołu Virgin z 2002 roku. Przy okazji opowiedziała o początkach kariery.



"Mój pierwszy Kontrakt fonograficzny z Uniwersal music podpisali za mnie rodzice bo byłam niepełnoletnia. Ówczesna szefowa wytwórni powiedziała wcześniej Sławne już słowa, że nie podpisze ze mną kontraktu bo 'nic z tego nie bedzie bo To Pyskaty dziecior i będą z nią same problemy'" - napisała. "Tomek Lubert -założyciel zespołu Virgin ,trzasnął wtedy drzwiami pokazując środkowy palec i powiedział, że w takim razie zespół nie wyda tej płyty u nich. Po godzinie Kontrakt był podpisany" - opowiadała dalej.

"Po 20 latach jestem tu gdzie jestem od czasu do czasu poprawiając swoją koronę. Muszę jej oddać jednak Honor w jednej kwestii ....były ze mną same problemy" (pisownia oryginalna) - dodała jednak.