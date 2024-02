Przypomnijmy, że wokalistka i aktorka jest weteranką polskich preselekcji do Eurowizji. Swoich sił Natasza Urbańska próbowała już trzykrotnie - w 2007 r. z piosenką "I Like It Loud" była trzecia. Rok później z "Blow Over" zajęła drugie miejsce. Z kolei w 2023 r. z "Lift U Up" znalazła się na siódmej pozycji.



"Mnie nie dotyczy 'do trzech razy sztuka', tylko 'do skutku'. To jest moje marzenie od lat, od takiego małego dzieciaczka, żeby pojechać, bo na Eurowizji można być tylko raz w życiu. I chcę mieć ten mój raz zapisany i mam nadzieję, że będzie jak najszczęśliwszy" - opowiadała w "Dobry wieczór, Europo".

Natasza Urbańska z piosenką "Who We Are" zgłasza się na Eurowizję

Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018), Bryska i Maciej Musiałowski.

Natasza Urbańska, która pod koniec lutego zadebiutuje jako nowa trenerka "The Voice Kids", zaprezentowała właśnie teledysk do swojej anglojęzycznej piosenki "Who We Are".

"WHO WE ARE to pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi więc celowo nie ma na końcu znaku zapytania. Jednak zadajemy sobie je zawsze w obliczu bezsilności wobec ludzkiej tragedii. Zakładamy maski wobec naszych słabości W dzisiejszych czasach ciężko zachować prawdę, szlachetność i lojalność a dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że stajemy się obojętni na przemoc. Ten stan tylko pozornie zwalnia nas z odpowiedzialności czy działania. Dla reszty świata są to tylko kolejne newsy a nie bezpośrednie zagrożenie" - czytamy w informacji o piosence.

Autorami nagrania są Jeremi Sikorski (muzyka, tekst), Adrian Woronowicz (muzyka) i Kevin Mglej (tekst), a produkcją zajęła się tworzona przez nich ekipa Wolf House Production. Do tej pory współpracowali z takimi wykonawcami, jak m.in. Beata Kozidrak, Blanka, Ewelina Lisowska, Justyna Steczkowska, Viki Gabor i Roxie Węgiel (narzeczonym tej wokalistki jest Kevin Mglej).



Za teledysk odpowiada z kolei Jakub Krzyżanowski (HDSCVM).

Clip Natasza WHO WE ARE

Eurowizja 2023 wzbudziła sporo kontrowersji. O Blance mówili wszyscy

W ubiegłym roku na Eurowizję pojechała Blanka ("Solo"), która zdobyła najwięcej punktów w preselekcjach (pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów, drugie w głosowaniu telewidzów).

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) zostaną podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 (w nim wystąpi reprezentant lub reprezentantka Polski) i 9 maja. Finał zaplanowano na 11 maja.