Do czego przyznał się Ivan Komarenko? Nowa piosenka "Namaluję twoje serce"

Nieco już zapomniany Ivan Komarenko był gościem Agnieszki Jastrzębskiej z "Dzień dobry TVN".

Ivan Komarenko największe sukcesy odnosił z nieistniejącą już grupą Ivan & Delfin w połowie pierwszej dekady XXI wieku.

Formacja w 2005 r. reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Czarna dziewczyna". Rok wcześniej status przeboju zdobył utwór "Jej czarne oczy".

Po rozpadzie zespołu rozpoczął karierę solową, występując w m.in. "Tańcu z gwiazdami" (2. miejsce z Blanką Winiarską) i "Tylko nas dwoje" (zwycięstwo w duecie z Pauliną Sykut).

"Miałem taki epizod w swoim życiu, gdzie przez kilka miesięcy popijałem sobie alkohol; więcej niż zwykle" - wyznał w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską z "Dzień dobry TVN".

Na pytanie dziennikarki, czy wokalista poczuł, że to już ten moment, by powiedzieć sobie "stop", bo jest o krok od problemu, dodał: "To był 2007 rok, po 'Tańcu z gwiazdami'; to był szczyt. Powiedziałem sobie wtedy, że nie ważne, co mi mówią ludzie; nie ważne, czy mi mówią: 'gdzie jesteś?', 'gdzie zniknąłeś?', 'Jesteś upadłym artystą' (...). Powiedziałem sobie, że nic to mnie kompletnie nie obchodzi. Znam swoją wartość, tego co robię, mnie to wystarczy" - wspomina Ivan.

Co Komarenko robił w ostatnim czasie?



"W Kanadzie organizuję od sześciu lat, razem z artystką fotografik polskiego pochodzenia, międzynarodowy koncert, gdzie zapraszamy ludzi z całego świata. W Afryce pracuję z dziećmi w szkołach. Mieliśmy nawet całkiem spory epizod: w 2016 roku ja te dzieci przywiozłem z Afryki do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Nagraliśmy razem z tymi dzieciakami utwór i wystąpiliśmy przed papieżem" - opowiada.

Wspomniana piosenka to "That's What Papa Said" (i polskojęzyczna wersja "Tak mówił Papież").



Na 2019 r. Ivan planuje premierę nowego utworu "Namaluję twoje serce".