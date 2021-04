DMX walczy o życie w szpitalu. Prośba o modlitwę

"Brak aktywności mózgu" - przekazała przedstawicielka rapera DMX-a. 50-letni gwiazdor od piątku przebywa w szpitalu w bardzo ciężkim stanie.

Najbliżsi DMX-a proszą fanów o modlitwę za rapera.

"Prosimy o to, byście mieli Earla/DMX-a i nas w waszych myślach, życzeniach i modlitwach. Prosimy także o uszanowanie naszej prywatności, gdy mierzymy się z tymi wyzwaniami" - czytamy w oświadczeniu rodziny, które zostało opublikowane w niedzielę wieczorem, kilka godzin po tym, jak jego prawnik potwierdził, że DMX jest podpięty do aparatury podtrzymującej życie.

50-letni Earl Simmons (to prawdziwe nazwisko DMX-a) trafił do szpitala w Nowym Jorku w piątek z powodu ataku serca. W niektórych doniesieniach medialnych pojawiały się informacje, że powodem tego było przedawkowanie narkotyków, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Związani z raperem członkowie motocyklowego gangu Ruff Ryders w poniedziałek planują modlitewne czuwanie przed szpitalem White Plains.



Nakia Walker, prawniczka i była menedżerka DMX-a, ujawniła, że gwiazdor hip hopu jest w "wegetatywnym stanie z niewydolnością płuc i mózgu, który nie wykazuje aktywności".

"Już tylko się modlimy" - mówi w rozmowie z "New York Times".

We wcześniejszych oświadczeniach rodzina podkreślała, że Earl Simmons przez całe życie był wojownikiem, a jego twórczość była źródłem inspiracji dla wielu fanów na całym świecie.



DMX, czyli Earl Simmons to 50-letnia legenda amerykańskiego rapu. Na scenie działa już ponad dwóch dekad. Na koncie ma osiem albumów studyjnych i przeboje takie jak: "X Gon' Give It To Ya", "Where the Hood At?" ( posłuchaj! ) oraz "Party Up (Up In Here)" ( sprawdź! ).



Do tej pory raper współpracował m.in. z Mary J. Blige, Faith Evans, Machine Gun Kelly, Lil’ Kim, Macy Gray, Nasem i Method Manem. Na koncie ma też kilkanaście ról filmowych.

DMX uzależnił się od narkotyków w wieku 14 lat. Od tamtej pory wielokrotnie toczył bitwy z uzależnieniem. W 2019 roku raper specjalną trasę koncertową z okazji 20-lecia działalności i udał się na kolejny odwyk.