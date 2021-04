DMX nie żyje. Ujawniono szczegóły pogrzebu rapera

Rodzina DMX-a ujawniła, jak będzie wyglądać pogrzeb rapera. Zaplanowane zostały dwie ceremonie – publiczne pożegnanie nastąpi 24 kwietnia, dzień później odbędzie się prywatna uroczystość.

DMX zmarł w wieku 50 lat /Picasa /Getty Images

Legenda hip hopu DMX (Earl Simmons) zmarł 9 kwietnia w wieku 50 lat. Raper do szpitala w Nowym Jorku trafił tydzień wcześniej z powodu ataku serca. W niektórych doniesieniach medialnych pojawiały się informacje, że powodem tego było przedawkowanie narkotyków, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Po tygodniu przebywania na oddziale intensywnej terapii rodzina podjęła decyzję o odłączeniu gwiazdora od aparatury podtrzymującej życie.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że kochany przez wszystkich DMX, czyli Earl Simmons, zmarł w wieku 50 lat w White Plains Hospital. Przez ostatnie dni, gdy był podłączony do aparatury podtrzymującej jego życie, czuwała przy nim rodzina. Earl był wojownikiem i walczył do samego końca. Kochał swoją rodzinę całym swoim sercem i uwielbiał spędzać z nią czas. Jego muzyka (posłuchaj!) inspirowała miliony fanów na całym świecie, a jego dorobek będzie z nami na zawsze" - czytamy w oświadczeniu przekazanym do mediów.

Bliscy żegnali DMX-a

"Świętuję dziś, wdzięczna Bogu, 50 lat, które dał mi przeżyć. Ale chciałabym uhonorować mojego byłego męża, najlepszego przyjaciela, duchowego partnera i mentora. Oraz podziękować Bogu za jego życie. Jego droga dobiegła końca, ale jego działalność wpłynie na pokolenia" - tak żegnała byłego męża Tashera Simmons

Jego obecna narzeczona - Desiree Lindstrom - uznała, że najlepszym sposobem na uczczenie pamięci DMX-a będzie tatuaż z napisem "Dog Love X".

"Nic nie jest w stanie wytłumaczyć tego, jak się czuję. Mój bliźniaku, kocham cię. Zawsze było mnóstwo niedopowiedzeń na temat tego, kim naprawdę byłeś, ale się nimi nie przejmowałeś, bo ja wiedziałam kim jesteś. Jestem wiecznie wdzięczna, że cię miałam" - napisała na Twitterze córka raperka, Sarah.

Oficjalne pożegnanie DMX-a

Bliscy tydzień po śmierci rapera ujawnili szczegóły jego pogrzebu. 24 kwietnia w Barclays Center w Nowym Jorku odbędzie się specjalna ceremonia pożegnalna gwiazdora. Będą uczestniczyć w niej rodzina, znajomi i fani artysty. Z powodu pandemii do budynku wpuszczona zostanie ograniczona liczba osób.

Dzień później - 25 kwietnia - odbędzie się prywatna ceremonia pogrzebowa.