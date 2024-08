Choć dokładna data premiery "Lasso" nie została jeszcze ogłoszona, album będzie następcą zeszłorocznego "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd?", który zadebiutował na 3. miejscu listy Billboard 200.

Od czasu wydania "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd?" Lana Del Rey wypuściła kilka singlowych utworów, w tym "Say Yes to Heaven", "Lost at Sea" oraz "Hollywood Bowl" nagrany wspólnie z jej ojcem, Robem Grantem.