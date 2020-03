"Dla dobra metalu. Historia Metal Blade Records". Kiedy premiera książki?

Już w połowie kwietnia trafi na rynek polska edycja "Dla dobra metalu. Historia Metal Blade Records", książki o jednej z najważniejszych wytwórni w dziejach muzyki metalowej.

Brian Slagel założył Metal Blade Records w 1982 r. /Chelsea Lauren/WireImage /Getty Images

Jej autorem jest Brian Slagel, założyciel Metal Blade Records, którą powołał do życia w 1982 roku w Kalifornii. Książka powstał przy współpracy z Markiem Eglingtonem.



"Dla dobra metalu" daje możliwość poznania losów stworzonej przez Briana Slagela wytwórni Metal Blade - poczynając od zamierzchłych czasów, gdy mieściła się w nieklimatyzowanym garażu jego mamy, po międzynarodowy aglomerat skupiający w swoim katalogu najlepsze formacje metalowe.



Jako zafascynowany metalem dzieciak z południowej Kalifornii Brian postanowił stworzyć, jak się zdawało, jednorazową składankę utworów nieznanych zespołów działających na scenie muzycznej LA. Opublikowana w 1982 roku jako "Metal Massacre" zawierała debiutanckie nagrania Ratt, Metalliki i innych. U progu niespodziewanego sukcesu płyty, Slagel podjął się dzieła stworzenia wytwórni z prawdziwego zdarzenia, publikując albumy Bitch, Armored Saint i Slayera już w następnym roku.

W niniejszej książce autor dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat działalności wytwórni, współpracy z Amon Amarth, As I Lay Dying, Behemoth, The Black Dahlia Murder, Cannibal Corpse, Cirith Ungol, Corrosion of Conformity, Fates Warning, Gwar, King Diamond i Mercyful Fate, Lizzy Borden, Manowar, Sacred Reich, Six Feet Under, Trouble, Unearth, Whitechapel i innymi.



Książka zawiera również wywiady z przyjaciółmi i współpracownikami oraz wieloma artystami - w tym Jamesem Hetfieldem z Metalliki, Kerry Kingiem ze Slayera, Kingiem Diamondem i dziesiątkami innych prominentnych artystów.

"Dla dobra metalu" to jednak przede wszystkim historia jednej z najważniejszych wytwórni metalowych w historii opowiedziana przez jej twórcę. Brian Slagel przedstawia swoją życiową pasję, która stała się również celem przewodnim stworzonej przez niego firmy: znajdywanie, rozpropagowywanie i promowanie najlepszej muzyki metalowej, jaka kiedykolwiek powstała na tej planecie.

Polska wersja książki została wzbogacona o recenzje najważniejszych albumów wytwórni przygotowane przez tak znanych metalowych dziennikarzy, jak Maria Konopnicka, Jarosław Szubrycht, Maciej Krzywiński, Przemysław Bukowski i Piotr Dorosiński.



"Dla dobra metalu. Historia Metal Blade Records" - w tłumaczeniu Jakuba Kozłowskiego - będzie mieć swą premierę 15 kwietnia nakładem wydawnictwa In Rock (ponad 300 stron w twardej oprawie).

"Hit The Lights" Metalliki ze słynnej, pierwszej edycji kompilacji "Metal Massacre" możecie posłuchać poniżej: