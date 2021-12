Djengi reklamowano jako nowy projekt muzyczny na polskim rynku. Tajemniczy projekt wypuścił utwory "Piniondze" (prawie 150 tys. odsłon), "Mielno" i "Wszyscy pijani".

Teraz zespół postanowił wypuścić nowy singel "Oddech" i odsłonić wszystkie karty. Schowani za mocnym autotune i wcześniej anonimowi Michał Gała i Radek Kapias zdecydowali się wyjść z cienia.

Clip Djengi Piniondze

Gała szerszej publiczności dał się poznać z udziału w telewizyjnym programie "Top Model". Znany jest także z Team X i walk Fame MMA. Z kolei Kapias to youtuber występujący jako Warjat Radek.



Reklama

- Na nowy singel przyszło nam trochę poczekać - wokale nagrywaliśmy późnym latem! Później praca nad finalnym miksem, dogrywki wokali, mix, master - to nadal świat którego się uczymy! Niemniej, dzięki temu, że nie spieszyliśmy się z premierą, wiemy że to co dziś ujrzy światło dzienne jest w 100% zgodne z tym, kim jesteśmy i jaką muzykę chcemy robić! Mamy nadzieję, że nasi odbiorcy poczują tą energię i podczas oglądania teledysku będą się bawić tak samo dobrze, jak my podczas jego nagrywania! - mówią Interii członkowie duetu Djenga.

Clip Djengi Oddech

Sprawdź tekst piosenki "Oddech" w serwisie Tekściory.pl!

"Oddech" to energetyczny utwór, utrzymany w popularnym klimacie urban, któremu towarzyszy dynamiczny teledysk pełen świateł i dobrej zabawy. Głównym motywem teledysku są zajawki - tytułowy "Oddech", który dają nam nasze pasje. A wszystko to w konwencji spontanicznej nocnej imprezy w podziemiach galerii handlowej.

Reżyserią klipu zajęli się Paweł Miśko i Paula Wieczorek.

"Musieliśmy dać sobie chwilę na to, żeby uwierzyć w to, że nie musimy chować się za modyfikatorami wokali, że coś, co na początku być może było dla nas pewnego rodzaju zabawą w muzykę, stało się wielką częścią naszego życia i chcemy to robić dalej - na poważnie!" - podkreśla duet.

Instagram Post