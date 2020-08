DJ Shay nie żyje. Zmarł po zakażeniu koronawirusem

48-letni producent hiphopowy DJ Shay nie żyje. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zakażeniem koronawirusem.

Śmierć producenta i DJ-a potwierdziła wytwórnia Griselda Records. Shaya pożegnał też raper Westside Gunn, który przyznał, że jego przyjaciel chorował na COVID-19.



DJ Shay, a właściwie Demetrius Chawton Robinson, przygodę z muzyką rozpoczął już jako 10-latek

W latach 90. zaczął tworzyć bity dla The Brotherhood Nation. W tamtym czasie wydał też serię kompilacji pt. "Unsigned City".

Na początku XXI wieku Shay poznał raperów Benny'ego The Butchera i Conwaya The Machine. Nie tylko produkował ich nagrania, ale i został ich menedżerem. "Wiedziałem, że mam do czynienia z najlepszymi raperami" - mówił.