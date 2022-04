Keith Grayson, znany jako DJ Kay Slay, urodził się 14 sierpnia 1966 roku w Nowym Jorku. Był amerykańskim DJ-em i producentem płyt. The New York Times określił go mianem "hip-hopowym jednoosobowym ministerstwem obelg".

Wydał 6 albumów studyjnych. Ostatni z nich to "The Soul Controller" z 2021 roku.

Wśród osób, z którymi współpracował, byli Nas ( posłuchaj! ), Fat Joe, Busta Rhymes, DJ Khaled, Rick Ross, KRS-One, Ghostface Killah, czy Ice-T ( sprawdź! ).

Grayson zmarł 17 kwietnia 2022 r. w późnych godzinach nocnych. Zmarł 4 miesiące po hospitalizacji z powodu koronawirusa.

Wideo Rolling 110 Deep (feat. Sheek Louch, Styles P, Dave East, Crooked I, Black Thought, Raekwon,...

20 maja 2003 roku DJ Kay Slay wydał swój debiutancki album "The Streetsweeper, Vol. 1". Latem 2003 r. Kay Slay teledysk do piosenki "Too Much For Me". W singlu, w którym refren śpiewa Amerie, pojawiają się także wersy amerykańskich raperów Birdmana, Nasa i Foxy Brown. Utwór dotarł do 53. miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs, stając się tym samym najlepiej sprzedającym się singlem DJ-a.

W 2021 roku Dj Kay Slay wydał utwór "Rolling 110 Deep", w którym wystąpiło 110 artystów hip-hopowych, a swoje wersy dołożyli Ice-T, Shaq, Coke La Rock, Kool G Rap, Ghostface Killah, Roy Jones Jr, Omar Epps i inni.

"Nie wierzę, że to piszę. Spoczywaj w mocy. Legenda. Ku***!" - napisał na Twitterze raper Statik Selektah.

"Słowa nie są w stanie opisać, jak wielką był legendą i co znaczył dla naszej kultury!" - napisał raper i producent Termanology.