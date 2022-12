Distant: Album "Heritage" w nowej wytwórni

"Heritage", nowy album niderlandzko-słowackiego Distant, wyda niemiecka Century Media Records. Materiał, który trafi na rynek 10 lutego 2023 roku, dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu oraz cyfrowo.

Przypomnijmy, że deathcore'owy Distant związany był wcześniej z kalifornijską Unique Leader Records, w barwach której wydał debiutancki longplay "Tyrannotophia" (2019 r.) i drugą płytę "Aeons Of Oblivion" (2021 r.).

Teledysk do nowej kompozycji “Orphan Of Blight" Distant możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip DISTANT Orphan Of Blight

Oto lista utworów albumu "Heritage":

1. "Acid Rain"

2. "Paradigm Shift"

3. "Born Of Blood"

4. "The Grief Manifest"

5. "Exofilth"

6. "Argent Justice"

7. "The Gnostic Uprising"

8. "A Sentence To Suffer"

9. "Human Scum"

10. "Heritage"

11. "Orphan Of Blight"

12. "Plaguebreeder".