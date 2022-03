Disquiet i goście na nowej płycie "Instigate To Annihilate"

"Instigate To Annihilate", trzecią pytę melodyjnych thrashmetalowców z Disquiet, wyprodukowano we współpracy z Tommim Bonajo, który w studiu Tomster zajął się także miksem i masteringiem. Wokale nagrano pod kierownictwem Axela Bonacica i Koena Romeijna.

Za orkiestracje i specjalne efekty dźwiękowe odpowiadał Arthur Stam, perkusista Disquiet. Autorem okładki jest niderlandzki artysta Wouter Florusse.



Na nowym longplayu podopiecznych rodzimej Soulseller Records wystąpiło kilku znanych muzyków. W utworze "Demonic Firenado" zagrali Damir Eskić, gitarzysta prowadzący niemieckiego Destruction, oraz Koen Romeijn, gitarzysta niderlandzkiego Heidevolk.

W kompozycji "The Final Trumpet" usłyszymy z kolei Charlotte Wessels, byłą wokalistkę Delain, a w numerze "Wrecked" Vicky Psarakis, amerykańską wokalistkę kanadyjskiego The Agonist.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że frontmanem Disquiet jest pochodzący z południowoamerykańskiego Surinamu Sean Maia, a gitarzystą prowadzącym Fabian Verweij, który od 2020 roku figuruje również w składzie Legion Of The Damned.



Następca albumu "The Condemnation" (2016 r.) ujrzy światło dzienne 6 maja (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).



Trzecią płytę Disquiet promuje wideoklip "Destroyance", który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo DISQUIET "DESTROYANCE" (OFFICIAL VIDEO)

Oto program albumu "Instigate To Annihilate":



1. "Rise Of The Sycophants"

2. "Demonic Firenado"

3. "Designed To Violate"

4. "Instigate To Annihilate"

5. "Wrecked"

6. "No Moral Dignity"

7. "Destroyance"

8. "Sicario"

9. "A Dying Fall"

10. "The Final Trumpet".