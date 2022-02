Album "Blood Red Tentacle" zmiksowano i poddano masteringowi w szwedzkim Studio Humbucker, gdzie za konsoletą zasiadł Robert Pehrsson, muzyk kojarzony m.in. z formacjami Runemagick, Deathwitch i Death Breath.

Okładkę debiutanckiego longplaya Disfuneral zaprojektował francuski artysta Jon Whiplash.



Twórczością Disfuneral powinni zainteresować się głównie zwolennicy pierwotnego death metalu w wykonaniu Nihilist, Autopsy, Dismember i wczesnego Death, a także ci wszyscy, którzy cenią sobie dzieła H.P. Lovecrafta, będące źródłem inspiracji dla tematyki poruszanej w tekstach Francuzów.

"Blood Red Tentacle" wyda amerykańska Redefining Darkness Records. Premierę zaplanowano na 15 kwietnia (CD, na winylu, cyfrowo).



Dodajmy, że Disfuneral dali się lepiej poznać w 2017 roku za sprawą EP-ki "Disfuneral", którą w 2021 roku wznowiła wspomniana wytwórnia z USA.



EP-kę "Disfuneral" możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Disfuneral - EP 2017 (Full EP) [HD]

Oto lista kompozycji albumu "Blood Red Tentacle":



1. "Feastering The Undead"

2. "Dissolved"

3. "Eternal"

4. "Lord Of Discord"

5. "Maim, Kill, Burn"

6. "Devourer Of Light"

7. "Blood Red Tentacle"

8. "Dead"

9. "Funeral Maze".