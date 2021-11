"Disco Weekend z Blondi": Krystian Pudzianowski (Pudzian Band) nokautuje!

To było do przewidzenia. Kiedy Krystian Pudzianowski zaproponował sparing Jackowi Mędrali, nikt nie spodziewał się, że to będzie walka na poważnie. Młodszy brat Mariusza Pudzianowskiego jednak postanowił dać swojemu koledze prawdziwy wycisk, i w kilka minut powalił go na łopatki.

"Myślałem, że delikatnie poboksujemy, pouciekam po ringu. Zrobię sobie selfie i będzie fajnie, a tu była prawdziwa bitwa" - komentuje prezenter Polo TV.

"Przegrałem. Były momenty, że miałem strach w oczach. Nie chciałbym się zmierzyć z Krystianem na prawdziwym ringu" - dodaje.

Zmagania Jacka Mędrali i Edyty Folwarskiej na prawdziwym ringu zobaczycie już piątek o godzinie 17 na antenie Polo tV w programie "Disco Weekend z Blondi".

Krystian Pudzianowski (Pudzian Band) - kim jest?

Krystian Pudzianowski to młodszy brat Mariusza Pudzianowskiego, z którym razem stworzyli Pudzian Band. Słynny "Pudzian" czasem pojawiał się na koncertach u boku brata.



Do największych przebojów Pudzian Band należą piosenki "Cała sala" (4,1 mln odsłon), "Tylko tobie dam" (3,6 mln - zobacz! ), "Ta dziewczyna to szaleństwo" (2,2 mln - zobacz! ) i "Całuj mnie do rana" (2,1 mln - zobacz! ).



We wrześniu grupa razem z formacją Zbóje wypuściła utwór "Dziewczyno z gór".