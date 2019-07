Disco pod Gwiazdami: Polsat zaprasza do Białegostoku

Już 3 i 4 sierpnia Województwo Podlaskie i Telewizja Polsat zapraszają na szóstą edycję koncertu Disco pod Gwiazdami. Tym razem impreza odbędzie się w samym sercu Podlasia – na terenie Politechniki Białostockiej.

Disco pod Gwiazdami to impreza, na której zawsze królują wielkie gwiazdy i wielkie przeboje.

Disco pod Gwiazdami to impreza, na której zawsze królują wielkie gwiazdy i wielkie przeboje.



W sobotę, 3 sierpnia, na białostockiej scenie wystąpią: Maryla Rodowicz, Feel, Doda, Boys, Urszula, Nowator, Classic, Top Girls, Miły Pan, Mezo, Chłopaky.

Drugiego dnia wydarzenia, 4 sierpnia swoimi występami imprezę uświetni międzynarodowa mieszanka gwiazd: CC Catch, Fun Factory, Claydee, Mirami, Danzel, Captain Jack, AronChupa, Arash, Fragma, Brave, Bellini.

Organizatorzy zaprosili do współpracy wielu artystów, których muzyka nie tylko porywa tłumy, ale też potrafi w sobie rozkochać.

"W tym roku postawiliśmy na miłość, bo to temat, który od zawsze łączy się z muzyką i łączy nas ludzi, bez względu na wszystko. Dlatego też zarówno w dniu polskim jak i zagranicznym motyw miłości będzie tym najważniejszym. Co więcej każdy z polskich artystów oprócz swoich największych przebojów zaprezentuje przygotowaną specjalnie na Disco pod Gwiazdami nową wersję kultowej piosenki o miłości. Na scenie razem z Dodą 'Odkryjemy miłość nieznaną', Mezo zaśpiewa, że 'Kochać , jak to łatwo powiedzieć', a Feel specjalnie dla widzów przygotuje 'Wielką miłość'. Cieszę się, że impreza, którą po raz szósty będę miała przyjemność reżyserować, zawitała do Białegostoku. Mam nadzieję, że to będzie piękny początek dłuższej historii. Dlatego już teraz zapraszam całe Podlasie, na największą dyskotekę. Kochajmy się i bawmy razem pod gwiazdami"- mówi Gabriela Dworniak, reżyser i współtwórca całego przedsięwzięcia.

Poprzednie edycje Disco pod Gwiazdami przyciągały tłumy widzów nie tylko przed scenę, ale również przed ekrany telewizorów. Według danych Nielsen Audience Measurement poprzednich pięć edycji nadawanych w Telewizji Polsat, obejrzało w sumie ponad 15 milionów widzów.

"Zależało nam, aby przekaz dwóch dni koncertu trafił do jak największej publiczności, dlatego oprócz transmisji na żywo w Telewizji Polsat postanowiliśmy, że po raz pierwszy wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. "Dzięki temu dostęp do rozrywki na dobrym poziomie jest niemal nieograniczony" - mówi Robert Klatt, organizator przedsięwzięcia.



Szóstą edycję Disco pod Gwiazdami poprowadzi niezwykle zaskakujący duet prowadzących: Joanna Liszowska oraz Michał Koterski. Intrygujące kulisy koncertu pokaże w sieci na żywo znana podlasianka, gwiazda Instagrama - Laura Mancewicz.

