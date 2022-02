Dischordia po nagraniach albumu "Triptych". Kiedy premiera?

"Triptych", pierwszy od sześciu lat longplay tria z Oklahoma City, zarejestrowano w studiach Wasted Space i Castle Dischordia, nad czym czuwali Josh Turner i Josh Fallin, czyli odpowiednio grający na basie wokalista oraz perkusista Dischordii, której skład uzupełnia gitarzysta Keeno.

Miks i mastering wykonał mieszkający w Nowym Jorku producent Colin Marston, muzyk m.in. Gorguts i Dysrhythmii. Autorką okładki jest amerykańska artystka Gianna Martucci-Fink.

Trzeci album podopiecznych indyjskiej Transcending Obscurity Records trafi na rynek 29 kwietnia. Wśród szykowanych wersji znajdziemy CD w digipacku, odsłonę cyfrową, limitowaną edycję kasetową oraz dwupłytowy album winylowy. Dodajmy, że twórczość Dischordii powinna przypaść do gustu zwłaszcza fanom technicznego, brutalnego death metalu o wyraźnie dysonansowej naturze.

Z premierową kompozycją "Le Petite Mort" Amerykanów możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DISCHORDIA (US) - Le Petite Mort (Dissonant/Technical/Brutal Death Metal) Transcending Obscurity

Oto lista utworów albumu "Triptych":

1. "Minds Of Dust"

2. "Bodies Of Ash"

3. "Spirits Of Dirt"

4. "The Wheel"

5. "The Whip"

6. "The Carriage"

7. "Panopticon"

8. "Purifying Flame"

9. "Le Petite Mort".