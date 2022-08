Diamond Chazer z albumem "Starriders". Kiedy premiera debiutu?

"Starriders", debiutancki album kolumbijskiego kwintetu, ujrzy światło dzienne 18 października. Jego opublikowaniem zajmie się hiszpańska Fighter Records, pododdział madryckiej Xtreem Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

"Brzmienie Diamond Chazer to klasyczny heavy metal lat 80. czerpiący inspiracje z Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu, hard rocka, AOR, francuskiego heavy metalu z lat 80., a nawet speed metalu" - czytamy w notce informacyjnej.



Debiutancki longplay Diamond Chazer promuje singel "Lightning", którego możecie posłuchać poniżej:

Reklama

Wideo DIAMOND CHAZER - Lightning [2022]

Oto program albumu "Starriders":

1. "Intro: Stargate"

2. "Starrriders I: Lords Of The Space"

3. "Lightning"

4. "Into The Vortex"

5. "Highway To Our Dreams"

6. "Cosmic Samurai"

7. "A.R.C.A.D.E."

8. "The Pact"

9. "Alucarda"

10. "Insane & Unleashed"

11. "The Void"

12. "Starriders II: Nibiru Deadly Star".