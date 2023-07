Diabelski Torture Squad (nowa płyta "Devilish")

"Devilish", dziewiąta płyta death / thrashowego Torture Squad z Sao Paulo, ujrzy światło dzienne 22 września nakładem włoskiej Time To Kill Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD, cyfrowo oraz na winylu i kasecie.

Przypomnijmy, że od 2015 roku wokalistką zespołu jest Mayara "Undead" Puertas, z którą dwa lata później Torture Squad nagrali album "Far Beyond Existence", a także cały szereg EP-ek, singli i płyt koncertowych.



"Mabus" to pierwszy singel z nowego longplaya Torture Squad. Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Torture Squad Mabus (Lyric video)

Na płycie "Devilish" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich lista:



1. "Hell Is Coming"

2. "Flukeman"

3. "Buried Alive"

4. "Warrior"

5. "Sanctuary"

6. "Uatumã"

7. "Thoth"

8. "Mabus"

9. "Find My Way"

10. "Gaia"

11. "A Farewell To Mankind"

12. "The Last Journey".