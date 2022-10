Devilpriest z nowym kontraktem i drugą płytą "In Repugnant Adoration"

Zespół z Gliwic podpisał stosowne dokumenty z Odium Records, która zaplanowała premierę "In Repugnant Adoration" na 12 listopada (CD, cyfrowo). Wersja winylowa drugiej płyty Devilpriest trafi na rynek w okolicach kwietnia 2023 roku.

Miksem i masteringiem następcy debiutu "Devil Inspired Chants" (2017 r.; Pagan Records) zajął się Haldor Grunberg w swoim Satanic Audio. Okładka jest dziełem BMS Illustration.



Program "In Repugnant Adoration" zwieńczy "Flowing Downwards", przeróbka fińskiego Black Crucifixion.

Dodajmy, że filarami Devilpriest są perkusista Necro Docre (także w Anima Damnata i Mord) oraz grający na gitarze wokalista Tom Hermies (Deus Mortem, eks-Imperator).

Nową kompozycję "Shem-ham-forash" Devilpriest możecie sprawdzić poniżej:

Wideo DEVILPRIEST - "Shem-ham-forash" (song premiere)

Devilpriest - szczegóły płyty "In Repugnant Adoration" (tracklista):

1. "Adoration / Shem-ham-forash"

2. "The Black Milk Of Lilith"

3. "The Eye Of Set"

4. "Walpurgis"

5. "Ritual Command"

6. "Flesh Sculpted Out Of Filth / Deliverance"

7. "Flowing Downwards".