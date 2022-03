Devil Master: szczegóły drugiej płyty "Ecstasies Of Never Ending Night"

Płytę "Ecstasies Of Never Ending Night" zarejestrowano analogowo w studiu MilkBoy w Filadelfii, czym zajął się - odpowiedzialny również za miks i mastering - producent Pete DeBoer (Blood Incantation, Spectral Voice).

Na następcy debiutu "Satan Spits On Children Of Light" z 2019 roku wokalista Disembody Through Unparalleled Pleasure przejął też funkcję basisty, zaś nowym nabytkiem w szeregach Devil Master został grający na perkusji i klawiszach Festering Terror In Deepest Catacomb, czyli Chris Ulsh, na co dzień bębniarz thrashowego Power Trip.

Drugi album grupy z pogranicza black metalu, punka i death rocka ujrzy światło dzienne 29 kwietnia nakładem lokalnej Relapse Records. Nowe dokonanie praktykujących wyznawców magii chaosu z Devil Master dostępne będzie w edycji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Teledysk do premierowej kompozycji "Acid Black Mass" Devil Master możecie zobaczyć poniżej:

Clip Devil Master Acid Black Mass

Oto lista utworów albumu "Ecstasies Of Never Ending Night":

1. "Ecstasies..."

2. "Enamoured In The Throes Of Death"

3. "Golgotha’s Cruel Song"

4. "The Vigour Of Evil"

5. "Acid Black Mass"

6. "Abyss In Vision"

7. "Shrines In Cinder"

8. "Funerary Hyre Of Dreams & Madness"

9. "Precious Blood Of Christ Rebuked"

10. "Never Ending Night".