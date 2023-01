Devangelic z nowym albumem "Xul". Posłuchaj utworu "Sirius, Draconis, Capricornus"

Nowy album podopiecznych amerykańskiej Willowtip Records powstał we włoskich studiach Mk2 i 16th Cellar. Za całość produkcji odpowiadał Stefano Morabito. Okładkę "Xul" zaprojektował nowozelandzki artysta Nick Keller.

W utworach "Hymn Of Savage Cannibalism" i "Worship Of The Black Flames" na gitarze klasycznej zagrał gościnnie Massimiliano Cirelli (Helion, Hiss From The Moat), a w kompozycji "Udug-Hul Incantation" wokalnie udzielił się Davide Billia (perkusista znany m.in. z grupy Antropofagus i maltańskiego Beheaded ).

Wyjaśnijmy, że tytuł "Xul" oznacza w pradawnym języku sumeryjskim zło. Czwarty album Devangelic trafi na rynek 7 kwietnia i będzie go można nabyć w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Nowy longplay włoskiego kwartetu pilotuje utwór "Sirius, Draconis, Capricornus", którego możecie posłuchać poniżej:

Clip Devangelic Sirius, Draconis, Capricornus (Lyric Video)

Devangelic - oto program płyty "Xul" (tracklista):

1. "Scribes Of Xul"

2. "Which Shall Be The Darkness Of The Heretic"

3. "Udug-Hul Incantation"

4. "Famine Of Nineveh"

5. "Sirius, Draconis, Capricornus"

6. "Worship Of The Black Flames"

7. "Ignominious Flesh Degradation"

8. "Hymn Of Savage Cannibalism"

9. "Shadows Of The Iniquitous"

10. "Sa Belet Ersetim Ki'Am Parsusa".