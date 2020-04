Devangelic przed premierą albumu "Ersetu"

Deathmetalowa grupa Devangelic z Włoch wyda w połowie maja trzecią płytę.

Devangelic przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Partie perkusji na nowy album rzymskiego kwartetu zarejestrowano w studiu Ex-Oblivion pod okiem Fabrizio "Xula" Sanna. Produkcją (w tym miksem) zajął się Stefano "Saul" Morabito w studiu 16th Cellar. Za mastering z kolei odpowiadają bracia Wiesławscy z białostockiego studia Hertz.



Okładkę "Ersetu" zaprojektował nowozelandzki artysta Nick Keller.



Nowy materiał Devangelic trafi na rynek 15 maja dzięki amerykańskiej Willowtip Records z Pensylwanii (digipack CD, dwie wersje winylowe, cyfrowo).

Z premierową kompozycją "Eyes Of Abzu" Devangelic możecie się zapoznać poniżej:

Clip Devangelic Eyes Of Abzu (Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "Ersetu":



1. "Swarm Of Serpents"

2. "Upon The Wrath Of Divinities"

3. "Eyes Of Abzu"

4. "Subterranean Revelations"

5. "Embalmed In Visceral Fluids"

6. "Throne Of Larvae"

7. "Vomiting The Infected"

8. "Sigils Of Fallen Abominations"

9. "Cryptic Resurrection".